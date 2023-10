Morgan Stanley tem queda no lucro do 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 9:50 Para compartilhar:

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 2,4 bilhões no terceiro trimestre de 2023, valor 9% menor do que o ganho de US$ 2,63 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 18. No entanto, o lucro por ação entre julho e setembro superou as expectativas, ao atingir US$ 1,38. O consenso de analistas consultados pela FactSet era de US$ 1,31.

Já a receita do banco americano teve aumento anual de cerca de 2% no trimestre, a US$ 13,27 bilhões, vindo também acima da projeção da FactSet, de US$ 13,22 bilhões.

Por outro lado, a receita apenas do banco de investimento teve queda de 27% na mesma comparação, a US$ 938 milhões, enquanto a receita proveniente de negócios com ações e títulos diminuiu 4%.

Por volta das 9h (de Brasília), a ação do Morgan Stanley caía 2,6% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

