Morgan Stanley tem lucro e receita acima do esperado no 3º trimestre

O Morgan Stanley anunciou hoje que teve lucro líquido de US$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre do ano, equivalente a US$ 1,27 por ação. O resultado foi um pouco maior do que o ganho de US$ 2,1 bilhões (ou US$ 1,17 por ação) registrado no mesmo período de 2018 e superou a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,11 por ação.

Às 8h50 (de Brasília), a ação do Morgan saltava cerca de 4,4% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Já a receita líquida do Morgan somou US$ 10,03 bilhões entre julho e setembro, ante US$ 9,87 bilhões no mesmo intervalo do ano passado. A projeção da FactSet era de receita menor, de US$ 9,59 bilhões.