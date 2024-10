Morgan Stanley supera expectativas de lucro e receita no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 9:09 Para compartilhar:

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024, maior do que o ganho de US$ 2,4 bilhões registrado no mesmo período no ano passado, revela balanço divulgado nesta quarta-feira, 16. O lucro por ação do banco americano no período foi de US$ 1,88, acima de US$ 1,38 do ano anterior e da expectativa de analistas da FactSet, que esperavam US$ 1,59.

A receita foi de US$ 15,4 bilhões, que também representa uma expansão em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, quando totalizou US$ 13,3 bilhões. O número também superou o consenso da FactSet, de US$ 14,35 bilhões. A receita do banco de investimento do Morgan aumentou 56%, para US$ 1,5 bilhão.

Já a provisões para empréstimos inadimplentes caiu para US$ 79 milhões, ante US$ 134 milhões um ano antes, graças a um menor volume de provisões para o setor imobiliário comercial.

O CEO do Morgan Stanley, Ted Pick, disse que o balanço é forte e que os modelos de negócio oferecidos pelo banco estão entregando bons retornos enquanto acumulam capital. “Nossa gestão continua focada em impulsionar o crescimento durável e garantir retornos de longo prazo para nossos acionistas”, disse.

Às 8h57 (de Brasília), a ação do Morgan Stanley subia 2,8% no pré-mercado em Nova York, mas logo após a divulgação chegou a avançar 2,9%.