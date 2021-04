Morgan Stanley supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 4,1 bilhões no primeiro trimestre de 2021, mais que dobrando o ganho de US$ 1,59 bilhão observado no mesmo intervalo do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (16). Na mesma comparação, o lucro por ação subiu de US$ 1,01 para US$ 2,19. Com ajustes, o ganho por ação atingiu US$ 2,22, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,72.

A receita do banco americano teve expansão anual de 60,7% no último trimestre, a US$ 15,72 bilhões, também vindo acima do consenso da FactSet, de US$ 14,10 bilhões.

Apesar dos resultados positivos, a ação do Morgan Stanley caía 1,9% nos negócios do pré-mercado em Nova York às 9h04 (de Brasília). No ano o papel, acumula ganhos de quase 18%. (Com informações da Dow Jones Newswires).

