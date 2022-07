Morgan Stanley reduz lucro e receita no 2º trimestre

O Morgan Stanley informou nesta quinta-feira ter registrado lucro líquido de US$ 2,495 bilhões no segundo trimestre deste ano, uma queda de 40% em relação ao saldo positivo de US$ 3,511 obtido em igual período de 2021. O resultado equivale a um ganho de US$ 1,44 por ação, em termos ajustados, aquém do consenso de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 1,56.

O banco americano também revelou ter tido receita de US$ 13,1 bilhões entre abril e junho de 2022, o que representa um recuo de 11% ante o valor do mesmo intervalo do ano passado. Essa métrica frustrou a projeção do mercado, que era de US$ 13,4 bilhões.

“Fortes resultados em Ações e Renda Fixa ajudaram a compensar parcialmente a atividade bancária de investimento mais fraca”, explicou o CEO da empresa, James Gorman.