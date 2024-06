Morgan Freeman critica Mês da História Negra: ‘Detesto isso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2024 - 16:25 Para compartilhar:

Aos 87 anos, Morgan Freeman voltou a expor sua opinião sobre o Mês da História Negra, comemorado em outubro nos Estados Unidos. No Brasil, o mês de novembro é dedicado a comunidade, assim como o dia 20 escolhido feriado nacional com as temáticas de Dia da Consciência Negra e Dia Nacional de Zumbi dos Palmares.

Porém, de acordo com o ator, o termo afro-americano é um “insulto” para sua comunidade.

“Eu detesto isso. A simples ideia disso. Você vai me dar o mês mais curto do ano? E você vai celebrar a ‘minha’ história? Essa ideia toda me incomoda muito. Não é certo”, falou em entrevista à revista americana Variety.