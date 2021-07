Moreno lamenta empate do Cruzeiro e garante esforço para se adaptar a treinador

De volta ao Cruzeiro após disputar a Copa América pela seleção boliviana, o atacante Marcelo Moreno lamentou o empate sem gol com o Coritiba, nesta terça-feira à noite, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Moreno entrou no segundo tempo e deixou o campo visivelmente decepcionado. O atacante reclamou da arbitragem, num lance em que ficou reclamando de pênalti no final do segundo tempo, mas disse que isso não serve de desculpa para a igualdade no placar.

“É complicado vir aqui falar da arbitragem, pois depois eu pego um ou mais jogos de suspensão. Mas, independente disso, a gente não pode justificar o empate a isso”, disse o atacante.

Outro ponto importante na entrevista do centroavante foi o empenho que ele disse estar tendo para se adaptar ao estilo de jogo do treinador Mozart Santos. “A gente tem tentado se adaptar o mais rápido possível ao trabalho do professor. E vai ser assim, com garra, com luta e união do grupo inteiro para a gente poder conquistar os pontos que precisamos”, completou Marcelo Moreno.

Este foi o quarto jogo sem vitória do Cruzeiro, que acumula uma derrota e três empates consecutivos. O time mineiro é apenas o 13º colocado, com dez pontos.

Veja também