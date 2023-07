Morena flagrada saindo de festa com Pedro Scooby se pronuncia: ‘Que loucura é essa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 10:25 Compartilhe

Após ser envolvida em uma polêmica com Pedro Scooby, a morena Larissa Dalpasquale usou suas redes sociais para se manifestar diante dos rumores que circulam na web. Na manhã de quarta-feira (12), a influenciadora foi filmada saindo da festa de aniversário de Vinícius Júnior, realizada no Rio de Janeiro, na companhia do surfista.

“Gente, que loucura é essa. Acabei de acordar com esse caos todo, que eu não estou entendendo nada. Por causa de uma simples carona, que pegaram um trechinho do vídeo onde aparece só nós dois andando. Mas todos os nossos amigos estavam atrás, a gente saiu todo mundo junto da festa. E eu só peguei carona com o Pedro e outro amigo nosso porque o carro do meu outro amigo estava cheio. Uma simples carona e vocês estão criando situações que não existem“, disse Larissa.

Apontada como possível affair de Scooby, Larissa afirmou que não se relacionou com o surfista durante a festa. “Eu não fiquei com ninguém, não aconteceu nada”, acrescentou.

“Pelo amor de Deus, respeitem a mulher dele, respeitem a família dele. A internet não dá mais. Vocês afirmam coisas que não existem e estão aqui atacando todo mundo”, completou Larissa.

