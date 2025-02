Morbidelli exalta origem brasileira em apresentação da MotoGP

ROMA, 9 FEV (ANSA) – O piloto ítalo-brasileiro de MotoGP Franco Morbidelli exaltou suas origens neste domingo (9), durante evento em Bangkok, na Tailândia, para a apresentação da temporada de 2025 da principal categoria da velocidade mundial.

Pela primeira vez na história, todas as equipes se uniram em um único palco para mostrar as motos com as quais disputarão o próximo campeonato, que começa no fim de semana entre 28 de fevereiro e 2 de março, na própria capital tailandesa.

“Estou verdadeiramente feliz em estar aqui”, disse Morbidelli, que trocou a Pramac Ducati pela VR46, equipe do heptacampeão de moto GP Valentino Rossi e que também usa motos da fabricante italiana.

“É maravilhoso fazer parte da academia de Valentino Rossi.

Cresci em Tavullia [base do projeto de Rossi], e agora tenho de novo o prazer, a sorte e a honra de endossar suas cores, que, ao lado do meu verde e do azul, me lembram a bandeira brasileira, que representa minhas origens”, salientou o piloto de 30 anos.

Morbidelli é natural de Roma, capital da Itália, mas filho de mãe brasileira, e corre na MotoGP desde 2018. Seu melhor resultado foi o vice-campeonato na temporada de 2020, pela Yamaha, atrás apenas do espanhol Joan Mir, da Suzuki.

Já a VR46 vai para o quarto ano na MotoGP e alcançou seu melhor desempenho em 2023, com um terceiro lugar no mundial de equipes. (ANSA).