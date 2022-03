Morata marca e Juventus vence o Spezia pelo Campeonato Italiano Velha Senhora segue na 4ª colocação, mas fica com 53 pontos e se aproxima dos primeiros colocados que estão na briga pelo título

A Juventus venceu o Spezia por 1 a 0 no Allianz Stadium pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, a Velha Senhora segue na 4ª colocação da competição, com 53 pontos. Enquanto o Spezia perde a quarta seguida e cai para a 16ª posição. O gol que decidiu o resultado foi marcado por Morata.

> Veja a tabela do Campeonato Italiano



JUVE NA FRENTE!

A Juventus tinha a posse de bola e chegava mais ao ataque. Dessa forma, a equipe abriu o placar. Aos 21 minutos da primeira etapa, Vlahovic recebeu no meio, tocou para Locatelli que rolou para Morata bater de primeira e marcar para a Velha Senhora.

SPEZIA TENTA

Atrás do placar, o Spezia não se intimidou e foi ao ataque para buscar o empate. Não conseguiu o gol para deixar tudo igual, mas conseguiu criar oportunidades e fazer com que a Juventus encontrasse dificuldades para ampliar a vantagem e decidir o resultado de vez.

SEQUÊNCIA

A Juventus retorna a campo somente no próximo sábado, para enfrentar o Sampdoria pelo Campeonato Italiano, antes da partida de volta das oitavas de final da Champions League.

E MAIS:

Saiba mais