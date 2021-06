Morata diz que sua família recebeu ameaças e insultos

O atacante da seleção espanhola, Álvaro Morata, mostrou a sua tristeza pelas críticas e até ameaças de morte feitas a sua família, que recebeu nos últimos dias pela sua atuação na Eurocopa.

“Eu entendo que me critiquem porque não marquei um gol, sou o primeiro a reconhecê-lo”, disse Morata em entrevista à rádio Cadena Cope na noite de quinta-feira.

“Mas eu gostaria que as pessoas se colocassem no lugar do quem recebe ameaças, insultos à família… desejaram que meus filhos morressem… Então quando acontece uma tragédia com certeza todos vão dizer que ele era um bom rapaz”, disse Morata.

O atacante espanhol, que perdeu um pênalti na quarta-feira na goleada de 5 a 0 sobre a Eslováquia, tem sido o alvo das críticas desde o início do torneio continental por não ter marcado um gol pela ‘Roja’.

Morata garantiu que “não liga” para os ‘memes’, as brincadeiras feitas na internet com ele, mas “o que me incomoda é que a minha mulher tenha que passar isso, que os meus filhos viagem a Sevilha com a camisa do pai e eles tenham que ouvir de tudo”.

“Eu entendo que eu seja criticado, que eu seja vaiado por não fazer bem o meu trabalho, mas há um limite”, disse o atacante da seleção espanhola.

O atacante viu as críticas se intensificarem depois de declarar após o empate em 1 a 1 com a Polônia, em que foi o autor do gol espanhol, “as pessoas que digam o que quiserem. Se eu me preocupar com as pessoas a essa altura…”.

“Estamos em um país onde opinar é livre, que falem o que quiserem”, acrescentou.

“Eu não disse que cada um pense o que quiser com arrogância. Foi com raiva de quem empatou um jogo e vê que pode ficar de fora de uma Eurocopa”, disse Morata na quarta-feira.

“As pessoas me vaiam porque é o que ouvem. Tem muita gente que incentiva isso (as vaias) mas eu dou tudo pela seleção nacional”, garantiu o jogador.

