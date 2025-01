Morales vai concorrer às eleições na Bolívia com novo partido

LA PAZ, 30 JAN (ANSA) – O ex-presidente da Bolívia Evo Morales (2006-2019) vai concorrer nas próximas eleições presidenciais do país, previstas para agosto, com um novo partido. A decisão veio após ele perder a liderança do Movimento ao Socialismo (MAS).

A informação foi confirmada na última quarta-feira (29) por organizações sociais ligadas ao ex-chefe de Estado, acrescentando que até o final de março haverá o “lançamento” na nova opção política de Morales.

“Estamos fazendo uma aliança a nível nacional para ver em qual partido iremos participar”, declarou o líder popular Pedro Llanque, conforme noticiado pela Infobae.

Segundo a decisão, tomada por “unanimidade” durante reunião de “emergência” realizada na última terça (28) em La Paz, o “único candidato legal e legítimo ao instrumento político da esquerda do bloco popular na Bolívia é o irmão Evo Morales”.

O ex-chefe de Estado perdeu a liderança do MAS após o Tribunal Constitucional do país proibir um presidente de partido de cumprir mais de dois mandatos, mesmo não consecutivos. Com a saída de Morales, o governo reconheceu Grover García como o novo representante do MAS.

García é próximo do atual presidente boliviano, Luis Arce, que por sua vez, foi ministro da Economia de Morales e hoje é seu rival. (ANSA).