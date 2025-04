Morales funda novo partido para disputar presidência na Bolívia

LA PAZ, 1 ABR (ANSA) – O ex-presidente da Bolívia Evo Morales anunciou na última segunda-feira (31) a criação de um novo partido, o chamado “Evo Pueblo” (Povo Evo, em tradução livre), após ser destituído do Movimento pelo Socialismo (MAS), que criou e liderou por mais de 20 anos.

O objetivo de Morales é concorrer nas próximas eleições presidenciais com a nova sigla, apesar da inelegibilidade decretada pelo Tribunal Constitucional por já ter governado durante três mandatos.

“Venceremos as eleições nacionais, é por isso que eles têm tanto medo de nós”, declarou ele ao apresentar o novo partido em um congresso com milhares de apoiadores realizado na cidade de Villa Tunari, no coração do seu histórico “feudo” na região trópica de Cochabamba.

A bandeira da sigla, que Morales formou junto com indígenas e fazendeiros, terá um fundo branco com listras azuis e verdes nas laterais.

O político renunciou em fevereiro ao Movimento ao Socialismo, partido que liderou por 26 anos e que hoje está nas mãos de uma liderança ligada ao presidente Luis Arce, seu ex-ministro e atual adversário.

Além da disputa, o ex-presidente boliviano enfrenta uma acusação por suposto “tráfico” de menores, pelo qual é alvo de um mandado de prisão, mas sua condição de fugitivo é atualmente “tolerada” pela justiça e pelas autoridades governamentais. (ANSA).