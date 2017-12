Morales encontrará Papa para debater processo contra Chile

CIDADE DO VATICANO, 12 DEZ (ANSA) – O papa Francisco receberá o presidente da Bolívia, Evo Morales, na próxima sexta-feira (15), durante uma audiência no Vaticano, informou a Santa Sé nesta terça-feira (12).

De acordo com o chanceler boliviano, Fernando Huanacuni, o tema central da reunião com Francisco será a conjuntura boliviana e internacional. Além disso, será discutido o processo marítimo interposto contra o Chile no Tribunal Internacional de Justiça de Haia. “Nós temos a responsabilidade, como autoridade, de informar como a demanda marítima é, em que etapa se encontra e quais as fases que estão por vir. É muito importante, porque a Bolívia é livre para falar sobre as questões que são importantes”, explicou Huanacuni.

O encontro entre os líderes acontecerá a cerca de um mês da viagem do líder da Igreja Católica ao Chile. Entre 15 e 18 de janeiro de 2018, o Pontífice visitará as cidades de Santiago, Temuco e Iquique.

Nesta semana, o chefe de Estado boliviano participa da cúpula sobre mudanças climáticas organizada pelo presidente francês, Emmanuel Macron. A agenda de Morales ainda inclui uma reunião amanhã (13) na Áustria para participar de acordos com universidades que formem profissionais bolivianos para se integrarem ao projeto ferroviário interoceânico que unirá o Atlântico com o Pacífico, passando por Brasil, Bolívia e Peru. Já na quinta-feira (14), o boliviano se encontrará na Suíça com sua homóloga Doris Leuthard. (ANSA)