Moraes vota para negar recursos que buscam interromper investigações contra Bolsonaro

Da Redação 12/08/2022 - 6:17 Compartilhe

A sexta-feira (12) começou com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) negando recursos que questionam as investigações para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro (PL). O julgamento, porém, foi suspenso após pedidos de vista do ministro André Mendonça. As informações são do site G1.

Alexandre de Moraes é o relator das duas operações e seus votos abriram o julgamento das discussões no plenário virtual, suspenso logo depois, após o pedido de visto de Mendonça.

O primeiro caso analisado pelo STF era um recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou abertura de inquérito para apurar uma fala de Bolsonaro sobre a vacina contra a Covid e o vírus HIV.

O segundo caso é um recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) contra uma decisão de Moraes envolvendo a Polícia Federal. O ministro determinou que a PF elabore um relatório sobre mensagens, conseguidas após quebra de sigilo, envolvendo o vazamento de dados sigilosos pelo presidente.

Em seu voto, Moraes declarou que a divulgação dos dados sigilosos sobre o ataque ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tinha o objetivo de tumulturar as eleições com “o objetivo de expandir a narrativa fraudulenta que se estabelece contra o processo eleitoral brasileiro” e que não possui “quaisquer provas ou indícios”.