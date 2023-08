Moraes quebra sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e Michelle

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 21:51 Compartilhe

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta quinta-feira (17) a quebra dos sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, de acordo com informações do G1.

O objetivo das quebras é saber se o dinheiro da venda das joias sauditas chegou até o ex-presidente. A medida foi solicitada após a operação de sexta-feira passada (11), que mirou um esquema de desvio e venda no exterior dos bens dados de presente à Presidência da República em missões oficiais.

Segundo a reportagem do G1, ainda nesta quinta, Moraes também atendeu ao pedido de cooperação internacional feito pela Polícia Federal (PF) para solicitar aos EUA a quebra de sigilo bancário das contas dos investigados no caso das joias presenteadas pela Arábia Saudita na Flórida.

