Moraes pede que PGR se pronuncie sobre possível prisão de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal (STF), pediu para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicione sobre uma possível prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por obstrução de justiça. A ofício foi assinado em 18 de março e não há retorno da PGR até o momento.

O pedido foi feito por dois advogados em uma notícia-crime enviada ao STF no mês passado. No documento, os juristas afirmam que Bolsonaro cometeu crimes ao convocar atos em favor do PL da Anistia e em resposta ao processo que tramita no STF.

Além da obstrução de justiça, os advogados afirmam que Jair Bolsonaro cometeu crimes de incitação de crime contra as instituições democráticas e coação no curso do processo. Bolsonaro e sua defesa não se pronunciaram sobre o caso.

Bolsonaro participou de uma manifestação no Rio de Janeiro no último dia 16 de março, em que pedia a anistia dos presos pelo 8 de janeiro. No evento, ele criticou Moraes e disse que houve “mão pesada” do ministro nas eleições de 2022.