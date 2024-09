Moraes multa X em R$ 5 mi após ‘drible’ para furar bloqueio no Brasil

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 19/09/2024 - 11:03 Para compartilhar:

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou o X suspender a “burla” de proibição a acesso a rede social no Brasil e impôs uma multa de 5 milhões de reais à plataforma e à Starlink solidariamente.

A decisão de Moraes foi tomada na quarta-feira e divulgada pela assessoria de imprensa do STF nesta quinta.

Na decisão, o ministro do STF disse que o X, sob o comando do bilionário Elon Musk, atuou de forma dolosa, ilícita e com persistente insistência em descumprir as ordens judiciais do Brasil.