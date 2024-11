Moraes mantém delação e medidas cautelares de Cid após depoimento

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 21/11/2024 - 17:15 Para compartilhar:

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a validade da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid. Ele prestou depoimento ao STF por mais de três horas nesta quinta-feira, 21.

Cid quase viu sua delação ser invalidada após a Polícia Federal apontar inconsistências e omissões nos depoimentos e provas obtidas no celular dele. Os investigadores ressaltaram que o ex-ajudante de ordens teria apagado e omitido mensagens e documentos do plano da tentativa de assassinato de Lula (PT), Geraldo Alckmin e do próprio Moraes.

Aos jornalistas, o advogado do militar, Cezar Bittencourt, deu a entender que houve complementações no depoimento dele, ou seja, novas provas teriam sido apresentadas. Bittencourt não deu detalhes sobre as omissões, mas disse que Moraes teria saído satisfeito do depoimento.

Moraes ainda manteve as medidas cautelares de Mauro Cid, que responde aos processos em liberdade. Até a manhã desta quinta, a Procuradoria-Geral da República (PGR) cogitava pedir a prisão preventiva do tenente-coronel, mas recuou após o depoimento.

*Reportagem em atualização