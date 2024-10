Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/10/2024 - 18:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 8 OUT (ANSA) – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou nesta terça-feira (8) desbloquear a rede social X, de propriedade do bilionário Elon Musk. A plataforma estava bloqueada no Brasil desde o dia 30 de agosto. (ANSA).