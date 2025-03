Moraes envia denúncia contra Bolsonaro ao STF; ex-presidente pode virar réu

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes enviou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta tentativa de golpe à Primeira Turma da Corte. Agora caberá ao presidente do colegiado, o magistrado Cristiano Zanin, definir a data para o julgamento do recebimento da acusação, que poderá tornar o ex-mandatário réu.

O pedido feito ao presidente do colegiado é referente ao chamado núcleo 1 da denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República), que incluiu Bolsonaro, Alexandre Ramagem (ex-diretor da Abin – Agência Brasileira de Inteligência), Almir Garnier, Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI – Gabinete de Segurança Institucional), Mauro Cid (ex-ajudante de ordens), Paulo Sérgio Nogueira, e Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa), segundo a Folha de S.Paulo.

+ PGR rebate defesa de Bolsonaro e segue com denúncia

Nesta quinta-feira, 13, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou manifestação ao STF, na qual rebateu a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e decidiu seguir com a denúncia contra os suspeitos de envolvimento em uma suposta trama golpista para tentar anular o resultado das eleições de 2022. Os acusados também alegavam que o julgamento não seria de competência da Corte.