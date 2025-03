Moraes envia à PGR defesas de acusados de plano de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou neste sábado, 8, à Procuradoria-Geral da República as defesas dos acusados dos chamados Núcleos 1 e 3 da investigação sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Moraes aplicou a Lei 8.038/90, que prevê que, caso a resposta prévia dos advogados à denúncia apresente novos documentos, a Procuradoria poderá se manifestar em cinco dias. O prazo começa a contar na segunda-feira, 10, e termina na sexta-feira, 14.

Nas manifestações, advogados rebateram pontos da denúncia apresentada pela PGR. Ao todo, foram cinco denúncias contra 34 pessoas, entre elas o referido Núcleo 1, formado, segundo a PGR, por Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro, Mauro Cesar Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Netto e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já o Núcleo 3 é formado, conforme a denúncia, por Bernardo Romão Correa Netto, Cleverson Ney Magalhães, Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Resende Júnior, Nilton Diniz Rodrigues, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, Wladimir Matos Soares, Márcio Nunes de Resende Júnior, Nilton Diniz Rodrigues e Rodrigo Bezerra de Azevedo.

Entre os crimes apontados estão tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.