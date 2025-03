Moraes diz que denúncia é ‘coerente’ e indica voto para tornar Bolsonaro réu; assista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou haver indícios de participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na minuta do golpe e indicou seu voto para o tornar réu no inquérito da minuta do golpe. O julgamento acontece na Primeira Turma do STF nesta quarta-feira, 26.

Em seu relatório, Moraes afirmou que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) é coerente e possibilita a instauração do processo. Além dele, o relator indicou que há indícios de provas contra outros sete investigados.

“A denúncia é coerente, com descrição amplamente satisfatória de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado”, disse ele.

“A peça acusatória da PGR apresentou em relação aos oito denunciados os indícios mínimos de autoria que possibilita a instauração da ação penal e a abertura do contraditório”, acrescentou.

Ao falar sobre Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes citou as ocorrências que colocam o ex-presidente no centro da trama. De ataques às urnas eletrônicas, passando por ataques ao STF e chegando nas reuniões ministeriais, Moraes pontuou ações do ex-presidente que indicam a participação no plano. Um dos exemplos citados foi a interferência de Bolsonaro na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para atacar o sistema eleitoral do país.

Moraes ainda afirmou que Bolsonaro tinha ciência da minuta do golpe, mas disse que a participação do ex-presidente neste capítulo deve ser desmembrada no decorrer do processo. Entretanto, ele pontuou que as reuniões com a cúpula militar, além de depoimentos dados à Polícia Federal corroboram o envolvimento do ex-chefe do Planalto no caso.

Jair Bolsonaro é acusado de ao menos cinco crimes, além de ser apontado como o líder da organização criminosa que estruturou o plano de golpe. Além do ex-presidente, outros sete aliados do núcleo duro do plano também se tornaram réus no processo.

1 – Walter Braga Netto

2 – Anderson Torres

3 – Almir Garnier Santos

4 – Paulo Sérgio Nogueira

5 – Augusto Heleno

6 – Alexandre Ramagem

7 – Mauro Cid