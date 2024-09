João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 13/09/2024 - 13:59 Para compartilhar:

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência de R$ 18,3 milhões das contas do X e Starlink para a União. A decisão foi assinada na última quarta-feira e divulgada na tarde desta sexta-feira, 13.

Na justificativa, Moraes afirmou ser necessário o pagamento de multas judiciais aplicadas contra as empresas. Com a transferência, as contas do X e Starlink devem ser desbloqueadas.

* Matéria em atualização