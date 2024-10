Moraes determina extradição de foragidos do 8 de Janeiro

com Reuters, Da Redaçãoi com Reuters, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 10:06 Para compartilhar:

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a extradição de 63 brasileiros envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023 que estão na Argentina. Todos eles são investigados na “Operação Lesa Pátria” por invasão e depredação das sedes do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto.

A solicitação de extradição foi feito pela Polícia Federal. Seguindo o trâmite legal, o ministro encaminhou o pedido ao Ministério da Justiça e o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da pasta vai analisar se o caso está em conformidade com os tratados internacionais.

Em seguida, o caso deve seguir para o Ministério das Relações Exteriores, que é o encarregado a fazer contato com autoridades argentinas.

Em junho, a agência Reuters mostrou que autoridades da Polícia Federal calculavam que entre 50 a 100 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro acusados de vandalismo e insurreição fugiram para a Argentina, após a eleição de Javier Milei, em dezembro de 2023.

A maioria dos fugitivos já foi julgada e condenada pela Suprema Corte e enfrenta sentenças severas, incluindo até 17 anos de prisão por planejar um golpe de Estado.

O Brasil havia pedido à polícia argentina que identificasse o paradeiro e a situação desses bolsonaristas no país antes de decidir solicitar a extradição. Os fugitivos tinham restrições de movimento determinadas pela Justiça e alguns as quebraram tornozeleiras eletrônicas que haviam sido colocadas.