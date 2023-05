Moraes determina apreensão de passaporte e armas de Bolsonaro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/05/2023 - 18:02 Compartilhe

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira (03) a busca e apreensão do passaporte e de armas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no âmbito da investigação relativa a suposta associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde. As informações foram divulgadas pelo UOL.

Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento hoje sobre suposta fraude no sistema de vacinação do Ministério da Saúde, mas não deverá comparecer. Ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão cumprida em sua residência em Brasília, no âmbito do inquérito das milícias digitais, que tramita no STF sob relatoria de Moraes.

Moraes, do STF, autorizou que fossem apreendidas “armas, munições, computadores, passaporte, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos”. Além do celular, o ministro Alexandre de Moraes teria determinado também a busca e apreensão do passaporte e armas do ex-presidente.

Os itens deveriam ser recolhidos de Bolsonaro, do ex-ajudante Mauro Cid e dos demais assessores presos. A operação investiga possível fraude em cartões de vacinação, incluindo os de Bolsonaro e da filha, Laura.

As inserções de dados falsos sobre as vacinas teriam ocorrido entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, segundo a Polícia Federal. A suspeita é que os certificados de vacinação foram adulterados para permitir a entrada nos Estados Unidos, no fim do ano passado.

Segundo a assessoria de imprensa do STF, em resposta à reportagem de ISTOÉ, não há até o momento, informações que confirmem a apreensão do passaporte e de armas do ex-presidente. Os assessores disseram que também estão apurando a veracidade dessas informações.

Confira na integra a ‘Decisão – PET 10405’ de Moraes.

