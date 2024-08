João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 30/08/2024 - 16:53 Para compartilhar:

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira, 30, a suspensão da operação da rede social X no Brasil. A decisão foi tomada após a empresa não cumprir ordens do próprio ministro.

Moraes havia determinado a escolha de um novo nome para representar a rede social no Brasil e deu o prazo de 24 horas para a nomeação. A empresa ignorou a determinação, mesmo com as ameaças de suspensão do serviço.

*Reportagem em atualização