Moraes dá um dia para Nunes explicar muro na Cracolândia

O ministro Alexandre de Moraes deu um dia para que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), explique o muro que foi construído na Cracolândia. Uma reportagem do portal G1 mostrou a construção e o STF (Supremo Tribunal Federal) foi acionado por parlamentares do PSOL, que querem a demolição do muro.

A construção tem 40 metros de extensão e faz um triângulo entre as ruas Protestantes, Gusmões e General Couto Magalhães, na região da Santa Ifigênia. Na prática, o muro delimita a área e confina os usuários de drogas. Segundo os parlamentares, a construção isola e exclui socialmente as pessoas que vivem na Cracolândia.

Isso, de acordo com eles, viola direitos fundamentais da Constituição, ferindo princípios de igualdade, liberdade e acesso a direitos essenciais. Na última quarta-feira, dia 15, a Defensoria Pública de São Paulo recomendou a retirada do muro por parte da prefeitura.