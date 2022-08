Moraes convida Bolsonaro para posse no TSE e ganha camisa do Corinthians, diz site

Da Redação 11/08/2022 - 5:01 Compartilhe

O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve uma conversa com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de aproximadamente 50 minutos nesta quarta-feira (10) em uma tentativa de acalmar os ânimos entre os dois a poucos meses das eleições deste ano. As informações são do portal UOL.

No encontro, feito no Palácio do Planalto, Bolsonaro deu uma camisa do Corinthians de presente a Moraesm que foi ao local entregar pessoalmente o convite para posse dele na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O chefe do Executivo, apesar das divergências, prometeu comparecer à cerimônia.

De acordo com o UOL, Moraes não tinha a intenção de encontrar pessoalmente o presidente para entregar o convite, mas interlocutores do Bolsonaro entraram em contato informando que ele desejaria ir à posse para mostrar respeito à Justiça Eleitoral, mas que parea isso queria receber o convite pessoalmente.

Na reunião, também estavam o ministro Ricardo Lewandowski, que será vice-presidente do TSE, e José Levy, futuro secretário-geral do tribunal. Segundo a publicação, Moraes considerou importante o gesto de Bolsonaro e, por isso, aceitou comparacer ao Palácio do Planalto.