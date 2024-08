Moraes cobra relatório da PF sobre atuação de Ibaneis e Torres no 8 de janeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 21:44 Para compartilhar:

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que a Polícia Federal apresente um relatório sobre o andamento do inquérito que investiga o papel de autoridades nos atos golpistas do dia 8 de Janeiro.

Segundo a decisão do ministro, se ainda não tiver concluído as investigações, a PF precisa apresentar uma justificativa para a prorrogação do inquérito.

O pedido para a Polícia Federal prestar informações partiu da Procuradoria-Geral da República (PGR). Na semana passada, o procurador-geral Paulo Gonet requisitou um relatório, ainda que parcial, do caso.

“A manifestação é pela intimação da Polícia Federal, para que forneça esclarecimentos sobre o andamento da apuração criminal e apresente o respectivo relatório, ainda que parcial, bem como, se necessário for, justifique a necessidade de prorrogação da investigação, apontando as medidas instrutórias pendentes de implementação para a completa elucidação dos fatos”, diz um trecho do ofício encaminhado ao STF.

Moraes atendeu o pedido nesta segunda-feira, 19, e mandou notificar o delegado responsável.

O inquérito foi aberto imediatamente após a invasão da Praça dos Três Poderes. São investigados o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, o ex-secretário-adjunto de Segurança Pública do DF, Fernando de Souza Oliveira, e o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto Vieira.

Em depoimento, o governador contou que acompanhou os protestos pela televisão e que, assim que a manifestação começou a sair do controle, imediatamente deu ordem para que todas as providências fossem tomadas para esvaziar o prédio do Congresso Nacional, o primeiro a ser invadido, e para prender os vândalos. Também negou ter sido alertado do risco de atos violentos.

Anderson Torres também foi ouvido pela PF na investigação. Ele ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando os bolsonaristas radicais invadiram a Praça dos Três Poderes, mas estava de férias nos Estados Unidos. Torres alegou que não havia indícios de que ocorreriam ações radicais.