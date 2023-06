Moraes cita obra de escritor italiano em julgamento de Bolsonaro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 16:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 30 JUN (ANSA) – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, citou dois livros, incluindo um italiano, na fundamentação da sentença contra Jair Bolsonaro, que tornou o ex-mandatário inelegível por oito anos.

Moraes recordou a obra “Os Engenheiros do Caos”, do escritor italiano Giuliano Da Empoli, e “A máquina do ódio”, da jornalista brasileira Patrícia Campos Mello.

Os dois livros exploram como as notícias falsas e as teorias da conspiração são usadas para espalhar o ódio e o medo, além de influenciar os períodos eleitorais. (ANSA).

