Moraes bloqueia contas bancárias da Starlink após Musk retirar representante do X no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de contas da Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, após a retirada de representantes da rede social X do Brasil. A decisão foi tomada na última semana, mas divulgada apenas nesta quinta-feira, 29.

A decisão de Moraes foi justificada pela necessidade de garantir o pagamento de multas impostas pela Justiça à empresa de Musk. A Starlink Holding atua com a rede social e com o oferecimento de internet via satélite no país.

No último dia 17, Elon Musk determinou o fechamento do escritório da rede social no Brasil, surpreendendo os funcionários. Ele culpou Alexandre de Moraes pela decisão e acusou o ministro de ameaçar representantes da empresa de prisão caso não cumprisse suas decisões.

Na quarta-feira, 29, o ministro do STF ameaçou suspender o X (antigo Twitter) caso Musk não nomeasse um novo representante da empresa em até 24 horas. Após a determinação, o bilionário ironizou Moraes, o comparando com vilões de filmes.

Elon Musk é investigado por obstrução de justiça, ao se recusar a repassar informações de investigados e publicações à Suprema Corte no processo que investiga as milícias digitais. O processo segue em sigilo de Justiça.