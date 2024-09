Moraes autoriza X a retomar operação no Brasil caso pague multas

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 27/09/2024 - 20:00 Para compartilhar:

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta sexta-feira, 27, que a rede social X (antigo Twitter) pode voltar a operar no Brasil se pagar multa de R$ 10 milhões e sua representante legal no país fizer pagamento de R$ 300 mil.

A decisão afirma que os R$ 10 milhões são relativos a “descumprimento de ordem judicial de 18 de setembro por dois dias” e que os R$ 300 mil também são devidos em razão de multa.

Enquanto isso, a Starlink, empresa também controlada pelo empresário Elon Musk, deverá desistir de recursos contra o bloqueio de R$ 18 milhões de suas contas para que esta soma seja utilizada para pagamento de multas recebidas anteriormente pelo X e que não haviam sido pagas pela empresa, um dos motivos que levou a rede social a ser bloqueada no país por Moraes.