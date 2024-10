Moraes autoriza desbloqueio da rede social X no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/10/2024 - 18:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 8 OUT (ANSA) – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (8) que a rede social X (antigo Twitter), de propriedade do bilionário Elon Musk, volte a funcionar no Brasil.

O retorno da plataforma, que está bloqueada no país desde 30 de agosto, não é imediato, pois a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ainda precisa notificar as operadoras de internet.

A medida de Moraes ocorreu pouco tempo depois de a empresa ter feito um pagamento de R$ 28,6 milhões em multas por desrespeitar decisões judiciais e cumprir corretamente as ordens do magistrado.

“Decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do X Brasil em território nacional e determino à Anatel que adote as providências necessárias para efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte, no prazo de 24 horas”, escreveu Moraes.

A rede social pagou a multa no fim da semana passada, mas transferiu a quantia para uma conta errada, o que impossibilitou seu desbloqueio.

A volta do X colocou um ponto final, ao menos temporário, na longa batalha entre Musk e a corte brasileira, incluindo Moraes, alvo de vários ataques do magnata sul-africano nas últimas semanas. (ANSA).