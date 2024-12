Moraes autoriza Bolsonaro a participar de missa com Valdemar Costa Neto

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 04/12/2024 - 15:38 Para compartilhar:

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira, 4, o ex-presidente Jair Bolsonaro a participar da missa de sétimo dia da mãe do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A decisão é igual à que liberou Bolsonaro de participar do velório na segunda-feira, 2.

Mesmo liberado para o sepultamento, Bolsonaro não foi e alegou falta de tempo para se deslocar de Brasília para Mogi das Cruzes (SP). Ele enviou o ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em seu lugar.

*Reportagem em atualização