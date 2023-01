Moraes abre inquérito contra Ibaneis e Anderson Torres

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/01/2023 - 11:56 Compartilhe

Por Ricardo Brito





BRASÍLIA (Reuters) – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes abriu inquérito contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, por omissão nos atos que levaram à invasão e depredação dos edifícios-sede dos Três Poderes no último domingo.

A decisão de Moraes –que já tomou uma série de medidas a respeito do caso– ocorreu após pedido da Procuradoria-Geral da República.

O ministro do STF já determinou a prisão preventiva de Anderson Torres que está no momento nos Estados Unidos.





