Moradores são retirados de casa por risco de rompimento de barragem em MG

Cerca de 29 moradores do povoado de Conceição de Monte Alegre, no distrito de Santa Bárbara de Monte Verde, estão deixando as casas neste sábado (16) pelo risco de rompimento da barragem da usina hidrelétrica Mello, que fica na cidade de Rio Preto (MG) e pertence à Vale. As informações são do G1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar, a ação acontecer por motivo de precaução, pois a barragem se encontra em nível de risco elevado. Em nota, a Vale afirmou que acionou o nível 2 do plano de emergência da usina de Mello. O acionamento aconteceu por conta da elevação do nível de água no reservatório após as intensas chuvas na região.

A Vale ainda diz que a barragem passa por obras desde novembro do ano passado visando o aumento da segurança e foi estabelecido um gatilho para acionar o plano de realocação para fora da Zona de Autossalvamento (ZAS). O local está sendo monitorado e, segundo informações, o nível de água se encontra estável.