Moradores do Parque Alian querem asfalto

Cadê o asfalto nas ruas do Parque Alian, em São João de Meriti? Os moradores sofrem com a quantidade de buracos. Parece que perdemos nossos direitos e restou somente o dever de pagar os impostos, que chegam todos os meses sem falhar.

Ângela da Silva

Dificuldade para agendar biometria

Estou com muita dificuldade em agendar o cadastro para biometria no TRE de Nova iguaçu. O mesmo ocorre com o site, que está sempre instável. Muitas pessoas estão desistindo. Com razão.

Antônio Costa