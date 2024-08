Moradores da fronteira de Gaza rejeitam planos do governo para memorial em 7 de outubro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2024 - 1:35 Para compartilhar:

Parentes das vítimas de 7 de outubro e outros moradores da região da fronteira de Gaza disseram na segunda-feira que não compareceriam a uma cerimônia de estado planejada para marcar um ano desde o massacre liderado pelo Hamas no sul de Israel. Em vez disso, eles planejarão seu próprio memorial em meio à raiva fervente contra as autoridades por não libertarem os reféns mantidos na Faixa.

Pelo menos duas famílias de reféns se recusaram a deixar que os nomes de seus entes queridos fossem usados ​​na cerimônia de estado planejada para 7 de outubro de 2024, pela Ministra dos Transportes Miri Regev, que foi recentemente nomeada para organizar o evento. Eles expressaram preocupações de que o evento equivaleria a propaganda destinada a encobrir a culpabilidade do governo.

“Não concordaremos que nossos entes queridos sejam homenageados em uma performance memorial planejada e artificial sob a supervisão de políticos cínicos que fogem da responsabilidade”, disse Jonathan Shamriz ao site de notícias Ynet.

Shamriz, cujo irmão Alon Shamriz foi um dos três reféns mortos acidentalmente pelas forças israelenses enquanto escapavam de seus captores, está entre os líderes do Kumu (levante-se), uma organização de moradores da comunidade fronteiriça que organizará a cerimônia alternativa.

Além da incapacidade do governo de resolver a crise dos reféns, moradores do sul e aliados com ideias semelhantes ficaram furiosos nos últimos 10 meses sobre o que eles dizem ser abandono pelo estado. Muitos expressaram raiva sobre a recusa inflexível do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros líderes do governo em assumir a responsabilidade ou mesmo permitir investigações sobre os vários erros, que culminaram em milhares de terroristas liderados pelo Hamas correndo desenfreados pelo sul de Israel antes que o exército ou outras forças de segurança pudessem administrar uma resposta eficaz.

Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram feitas reféns durante o ataque, a maioria civis. Mais de 100 reféns permanecem em Gaza, incluindo os restos mortais de alguns que foram mortos em cativeiro.

Em vez de cooperar com o evento de Regev, supostamente planejado como um especial de TV com discursos e segmentos pré-gravados, as comunidades da fronteira de Gaza realizarão seus próprios memoriais “íntimos e sensíveis”, disse Omri Shifroni, um morador do Kibutz Be’eri que perdeu vários membros da família em 7 de outubro, ao Haaretz.

O Kibutz Nirim, uma das mais de uma dúzia de comunidades destruídas pelo ataque, notificou o governo em uma carta na segunda-feira que se recusaria a cooperar com a cerimônia.

“Em vez de um serviço memorial de estado, pedimos uma comissão estadual de inquérito”, disse o Kibbutz Nirim. “Por um ano inteiro, nenhum funcionário do governo veio a Nirim para assumir a responsabilidade, admitir o fracasso e perguntar o que é necessário.”

A carta foi enviada um dia depois que uma produtora enviada a Nirim para fazer um reconhecimento para a cerimônia foi convidada a se retirar pelos moradores do kibutz, informou o canal de notícias Channel 12.

“A vida dos membros do kibutz e de todos os moradores do oeste do Negev não é um filme, e o governo de Israel não é uma produtora”, dizia a carta.

Juntando-se aos que rejeitaram a cerimônia de estado na segunda-feira, o líder da oposição Yair Lapid disse que ele também evitaria o memorial de estado para passar um tempo com as famílias das vítimas de Sderot, Kibutz Be’eri e Nir Oz.

“A única cerimônia que o governo de Netanyahu e seus extremistas podem e devem realizar é uma cerimônia de renúncia e o anúncio de uma comissão estadual de inquérito”, acrescentou.

De acordo com notícias do Canal 12, uma carta pedindo a Netanyahu que cancelasse o evento foi assinada por dezenas de famílias de vítimas.

“Não permitiremos que aqueles que causaram o massacre mais brutal da história da nação organizem um evento de propaganda às custas das vidas de nossos entes queridos”, dizia a carta, de acordo com o canal.

“O evento busca moldar a lembrança nacional em um momento em que alguns de nossos parentes ainda estão vivos, ansiando por salvação, e os corpos de nossos entes queridos ainda estão nos túneis do Hamas”, acrescentaram os autores.

Outros também ficaram irritados com a perspectiva de realizar um memorial para parentes ainda vivos.

Mor Korngold, irmão do refém Tal Shoham , disse ao site de notícias Walla que “não está marcando nada, meu irmão ainda está lá”.

“Eu acho isso ridículo”, ele disse. “O fracasso aconteceu por causa do governo, e é ridículo que [o governo] realize a cerimônia.”

Einav Zangauker, mãe do refém Matan Zangauker e uma das principais críticas do governo, disse ao Haaretz que não deixaria o nome e a imagem de seu filho serem usados ​​em uma cerimônia do governo, uma semana depois de Yehuda Cohen, pai do refém Nimrod Cohen , ter expressado um sentimento semelhante. Zanguaker disse ao Haaretz que deixaria o governo usar o nome de seu filho apenas em uma lista de reféns a serem libertados.

“Não nas cerimônias de Miri Regev e não nas cerimônias que a Diretoria [de Reféns] quer realizar”, disse Zanguaker ao Haaretz.

O governo decidiu no domingo nomear Regev para liderar a cerimônia memorial de estado em 7 de outubro, que será realizada, excepcionalmente, no aniversário gregoriano do ataque, e não no hebraico.

A escolha de Regev foi recebida com reação imediata devido ao trabalho da ministra dirigindo as cerimônias do Dia da Independência do governo. Alguns a acusaram de usar os eventos de alto perfil para levantar apoio a Netanyahu. Este ano, as famílias dos reféns realizaram sua própria cerimônia do Dia da Independência .

Não houve resposta aos protestos de Regev, Netanyahu ou outras figuras do governo.

Nili Bar-Sinai, membro do Kibutz Be’eri que perdeu seu marido Yoram em 7 de outubro, disse ao Haaretz que os planos para que o evento fosse gravado em vez de ocorrer na frente de uma plateia ao vivo foram porque “este é um governo covarde sem povo, então eles não estão convidando o povo”.

O governo, disse ela, está “fazendo o mínimo hipócrita e tem medo que as pessoas digam o que pensam”.