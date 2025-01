Moradores armados assumem segurança nos bairros de Damasco

Nos bairros de Damasco, grupos de moradores montam guarda todas as noites com armas de pequeno porte que muitas vezes são entregues pelas novas autoridades sírias, ansiosas para preencher o vácuo de segurança após sua ascensão ao poder.

Depois que os rebeldes islamistas derrubaram o presidente Bashar al-Assad em dezembro, milhares de soldados, policiais e outras autoridades de segurança abandonaram seus postos, abrindo caminho para roubos, saques e outros crimes.

Enquanto esperavam que as novas autoridades reconstruíssem o Exército e o aparato de segurança, alguns moradores decidiram resolver o problema com suas próprias mãos.

Na cidade velha, Fadi Raslan, um comerciante de 42 anos, é um dos cerca de doze voluntários que andam pelas ruas com o dedo no gatilho.

“Temos mulheres e idosos em casa. Estamos tentando proteger nosso povo graças a essa iniciativa”, explica ele. “A Síria precisa de nós neste momento, devemos mostrar solidariedade”, acrescenta.

No bairro cristão de Bab Tuma, quatro voluntários verificam os documentos de identidade e inspecionam os veículos que querem entrar na área.

Fuad Farha diz que fundou o comitê local que dirige depois de se propor a ajudar a “manter a segurança” ao lado das forças afiliadas ao Hayat Tahrir al Sham (HTS), o grupo islamista que liderou a ofensiva rebelde que derrubou al-Assad.

“Passamos por um treinamento rápido, principalmente para aprender a montar e desmontar armas e a usar rifles”, explica.

Os moradores dizem à AFP que os comitês têm sido úteis para dissuadir os ladrões.

“Todos nós devemos assumir a responsabilidade por nossa vizinhança, nossas ruas e nosso país”, diz Farha. “Só então poderemos reconstruir nosso país”, acrescenta.

– “Proteger nossos bairros” –

Após a queda de Damasco em 8 de dezembro, a segurança entrou em colapso, as agências de aplicação da lei abandonaram os postos de controle e as delegacias de polícia.

Os comitês locais assumiram algumas das barracas abandonadas com a aprovação das autoridades.

Hossam Yahya, 49 anos, fica de guarda com seus amigos no bairro de Chaghur e inspeciona os veículos que chegam.

“Saímos para proteger nossos bairros, nossas lojas e o patrimônio público como voluntários, sem nenhuma compensação”, diz ele.

As novas autoridades lideradas pelo grupo HTS foram rápidas em apoiar a iniciativa, fornecendo-lhes armas pequenas e treinamento, disse Yahya.

Eles também receberam cartões especiais que os identificavam como voluntários aprovados.

“Comitês locais de proteção foram formados para organizar patrulhas noturnas para evitar crimes”, disse à AFP o general de polícia Ahmad Lattuf.

Outros voluntários são encarregados de regular o tráfego em várias artérias da capital.

– Combatentes por toda a parte-

As novas autoridades também enviaram policiais para a região de Idleb, onde os ex-rebeldes lançaram sua ofensiva contra as áreas controladas por al-Assad, para serem destacados em Damasco.

Os combatentes do HTS são visíveis em toda a capital, onde guardam prédios do governo, incluindo o Palácio Presidencial e a sede da polícia.

As autoridades permitem que os sírios se inscrevam na academia de polícia para reconstituir suas forças.

Quanto aos recrutas e soldados, os novos líderes pediram a eles que “regularizassem” sua situação em centros específicos, onde lhes foi solicitado que entregassem suas armas.

Nas cidades de Aleppo, no norte, e Homs, no centro, os moradores também pegaram em armas para proteger seus bairros com o apoio das autoridades, disseram moradores locais à AFP.

Desde que chegou ao poder, o HTS e seus aliados lançaram operações de segurança nas principais cidades, incluindo Homs e Aleppo, com o objetivo declarado de erradicar os “remanescentes das milícias de al-Assad”.

