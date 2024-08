Moradora de Três Barras do Paraná está entre as vítimas de queda de avião

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2024 - 14:28 Para compartilhar:

Denilda Acordi, de 71 anos, está entre as vítimas da queda do avião PTB 2283, pertencente à Voepass Linhas Aéreas, em Vinhedo (SP), que ocorreu nesta sexta-feira, 9. A aeronave, que transportava 58 passageiros e quatro tripulantes, saía de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Denilda era moradora do município de Três Barras do Paraná, a cerca de 98 km de Cascavel. A empresa da família, Organização Contábil Acordi, publicou uma nota de pesar no Instagram. A vítima havia comemorado seu aniversário na última quarta, 7.

“Pedimos a compreensão e as orações dos amigos e familiares neste momento difícil”, dizia o comunicado. “Só o tempo é capaz de amenizar a dor de perder alguém que amamos. A saudade e as lembranças são eternas, permanecem vivas, florescem e, como o amor, jamais morrem.”

A companhia aérea Voepass (antiga Passaredo) incluiu neste sábado, 10, o nome de uma 58ª vítima, que estava fora da lista oficial “por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados”. É o acidente aéreo com o maior número de vítimas em solo brasileiro desde 17 de julho de 2007, quando uma tragédia com aeronave da TAM deixou 199 mortos.