Morador de São Paulo relatam tremores após terremoto no Chile

Da Redação 18/07/2024 - 23:30

Um terremoto de 7,3 graus atingiu a região próxima ao deserto do Atacama, próximo da fronteira da Bolívia e Argentina, no norte do Chile, na noite desta quinta-feira (18). Relatos nas redes sociais apontam que o tremor foi sentido em algumas cidades brasileiras, como São Paulo.

Publicações no X (antigo Twitter) relatam terem sentido a casa tremer e publicam vídeos de plantas e de objetos balançando.

Acabou de rolar um terremoto e eu senti, no décimo andar, de um prédio na Av Paulista – São Paulo, SP, Brasil.

Não sei vocês, mas tô meio que cansando de viver momentos históricos. — PocFritzen (@Alfritzen) July 19, 2024

Tremor em SP, alguem também sentiu? Terremoto em São Paulo, será? — Caio D (@caiodaier) July 19, 2024

Que sensação bizarra! Parecia que eu estava tonto, minha cabeça se movimentou para a esquerda e para a direita, e o ambiente parecia estar se movendo! Entrei no Twitter e vi que GERAL em São Paulo sentiu esse tremor, por conta de um terremoto no Chile. Que loucura — marco (@marcoacds) July 19, 2024