Morador de rua tem corpo queimado enquanto dormia

Um morador de rua, de 70 anos, teve o corpo queimado enquanto dormia na Praça do Caracol, no centro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O idoso teve queimaduras de segundo grau em 23% do corpo e está internado em estado estável no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Segundo a unidade de saúde, o paciente recebeu curativos e está sendo acompanhado pela equipe de Cirurgia Geral. A 52ª DP (Nova Iguaçu) está investigando o caso e realiza diligências em busca de imagens de câmeras de seguranças que possam esclarecer o que aconteceu.

As autoridades trabalham com a hipótese de tentativa de homicídio praticada por, pelo menos, uma pessoa que ateou fogo no idoso no último domingo (03). O suspeito ainda não foi identificado.

