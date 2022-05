Morador de rua morre após ser atropelado por carro de aplicativo em São Paulo

Na noite do último domingo (01), um morador de rua morreu após ser atropelado por um carro de aplicativo na região de Pirituba, em São Paulo. As informações são do R7.





Segundo a Polícia Militar, a vítima estava deitada na rua, enrolada em um cobertor, quando o motorista do veículo não a viu e a atropelou. A morte do morador de rua foi constatada ainda no local do acidente.

O caso foi registrado no 33° Distrito Policial, na Vila Mangalot.