Morador de comunidade no Rio é baleado e manifestantes fecham avenida

Manifestantes fecharam hoje (3) a Avenida Brasil, principal via de ligação entre a zona oeste e o centro da cidade do Rio de Janeiro, depois que um morador foi baleado durante uma operação policial na comunidade de Vila Kennedy, na zona oeste. Segundo a Polícia Militar, um tiroteio começou depois que policiais foram atacados por criminosos.

A polícia diz que só depois da troca de tiros foi informada sobre a ocorrência de um homem baleado. De acordo com o veículo de comunicação comunitário Voz de Vila Kennedy, o homem era um pedreiro e foi morto com um tiro no rosto, enquanto trabalhava em uma laje.

A Polícia Militar não deu outras informações sobre as circunstâncias da morte do homem. Logo depois da morte, os moradores fecharam a Avenida Brasil no final da manhã. Policiais tentaram reabrir a via, mas os manifestantes voltaram a interditá-la.