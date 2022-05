Moove, da Cosan, compra marca americana PetroChoice

A Cosan anunciou nesta segunda, 23, que sua subsidiária Moove – que produz e distribui lubrificantes e graxas para diversos segmentos – fechou a compra da americana PetroChoice por US$ 479 milhões (R$ 2,3 bilhões). Controlada pela Stryker, a PetroChoice é uma das principais comercializadoras e distribuidoras da marca Mobil nos Estados Unidos.

A PetroChoice distribui anualmente cerca de 240 milhões de litros de lubrificantes e possui ativos em 25 Estados americanos, sendo duas unidades de mistura de lubrificantes e mais de 50 centros de distribuição.





A Moove, além de atuar no Brasil, é responsável pela distribuição de óleos lubrificantes nos EUA e em países da América do Sul e da Europa. Possui também uma unidade produtiva na Inglaterra, onde fabrica e comercializa lubrificantes e especialidades para países da Europa e da Ásia.

“Este movimento é aderente ao plano de longo prazo da Moove e à estratégia de alocação de capital da Cosan, focados na geração de valor para seus acionistas e demais stakeholders (partes interessadas), ao replicar seu modelo de negócios para outras geografias”, afirmou Ricardo Lewin, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Cosan, em fato relevante enviado ontem à CVM.

Em comunicado no site da empresa americana, Filipe Afonso Pereira, CEO da Moove, disse que a PetroChoice será um pilar importante para os planos de crescimento global da companhia brasileira. “Essa aquisição ajuda a Moove a estabelecer um posição de liderança no grande e crescente mercado de lubrificantes dos EUA”, afirmou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.