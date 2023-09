Moody’s revisa ratings de incorporadoras da China e cita incerteza sobre recuperação do setor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2023 - 13:10 Compartilhe

A Moody’s revisou na quinta-feira, 21, alguns ratings de várias incorporadoras da China, vendo o setor sob maior pressão. A agência informou, por exemplo, que reafirmou o rating Baa1 da CR Land, mas que alterou a perspectiva de estável para negativa.

A incerteza sobre a recuperação do setor imobiliário chinês é mencionada no comunicado dela, como nos outros do segmento.

A Moody’s informou que colocou o rating da Jinmao Holdings em revisão para eventual rebaixamento. Atualmente, ele está em Baa3.

No caso da China Overseas Land & Investment, o rating foi reafirmado em Baa1, porém a perspectiva passou de estável a negativa.

A China Vanke também tem rating de Baa1, reafirmado, mas em revisão para eventual rebaixamento.

O da Greentown está em Ba3, com mudança na perspectiva de estável a negativa.

Já o da China Overseas Grand Oceans Group foi reafirmado em Baa2, igualmente com mudança na perspectiva, de estável para negativa.

