Moody’s reduz rating do México e Fitch corta nota da Turquia

(Reuters) – A Moody’s Investors Service cortou nesta sexta-feira a classificação de crédito do México em um grau, pois espera fracas perspectivas de investimento e maior rigidez estrutural capaz de restringir a atividade na segunda maior economia da América Latina.

Se aproximando de grau especulativo, a nota do México pela Moody’s foi reduzida de “Baa1” para “Baa2”.

Na ausência de choques imprevistos e presumindo pressões econômicas e fiscais crescentes, a agência de classificação de risco mudou a perspectiva para o rating do México de “negativa” para “estável”. A Moody’s afirmou que o perfil de crédito do México permanecerá alinhado com o de países com notas similares até o fim do atual governo.

TURQUIA

A agência de classificação de risco Fitch cortou nesta sexta-feira o rating da Turquia de “B+” para “B”, em razão do aumento da inflação no país.

A inflação turca atingiu um pico de 24 anos em junho a 78,62%, principalmente por causa de uma crise monetária no final do ano passado e pela contínua desvalorização da lira.

A agência fixou a perspectiva do rating em “negativa” e acrescentou esperar que o consumo da Turquia desacelere por causa do salto dos preços, uma taxa de câmbio mais fraca e uma queda na confiança doméstica.

