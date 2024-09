Moody’s reduz nota de crédito de Israel por aumento de ‘riscos geopolíticos’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/09/2024 - 18:32 Para compartilhar:

A agência de classificação de risco Moody’s reduziu, nesta sexta-feira (27), a nota de crédito de Israel pela segunda vez no ano, para Baa1, e a colocou em perspectiva negativa, um sinal de que poderia voltar a baixá-la no curto prazo.

“O principal fator desta degradação é nossa visão de que os riscos geopolíticos se intensificaram significativamente para níveis muito altos, com consequências negativas para a solvência creditícia de Israel no curto e no longo prazo”, explicou a agência.

