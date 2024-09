Moody’s reduz nota de crédito de Israel por aumento de ‘riscos geopolíticos’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/09/2024 - 19:31 Para compartilhar:

A agência de classificação de risco Moody’s reduziu, nesta sexta-feira (27), a nota de crédito de Israel pela segunda vez neste ano, para Baa1, e a colocou em perspectiva negativa, um sinal de que poderia voltar a baixá-la a curto prazo.

“O principal fator desta degradação é a nossa visão de que os riscos geopolíticos se intensificaram significativamente para níveis muito altos, com consequências negativas para a solvência creditícia de Israel a curto e longo prazos”, explicou a agência, que reduziu a nota da dívida israelense de A2 para Baa1.

Israel transferiu nesta semana o foco da guerra na Faixa de Gaza para o Líbano, e começou a atacar a infraestrutura do Hezbollah naquele país, deixando centenas de mortos. Um dia após o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, o Hezbollah começou a atirar projéteis contra as tropas israelenses na fronteira com o Líbano.

“A longo prazo, consideramos que a economia de Israel será enfraquecida de forma mais duradoura do que o esperado devido ao conflito militar”, indicou a Moody’s.

“Não se vislumbra uma estratégia de saída do conflito militar que possa restaurar os níveis de certeza e segurança sobre os quais se baseiam a economia e o investimento das empresas”, acrescentou.

